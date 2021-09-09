اليابان تعتذر عن استضافة كأس العالم للأندية 2021 بسبب فيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد اليابانى لكرة القدم، اليوم الخميس، أن طوكيو لن تستضيف كأس العالم للأندية فى ديسمبر 2021، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للاتحاد، نشر على موقعه الرسمي، وأوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية: "اتفق الاتحاد الياباني لكرة القدم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الانسحاب من البطولة، وسيتم الإعلان عن المكان الجديد لإقامة البطولة من قبل (فيفا) لاحقًا".

وأُقيم كأس العالم للأندية لأول مرة في 2000 ولم تقم بين 2001 و2004 بسبب انهيار شركة (الفيفا) التسويقية، حيث تُقام البطولة كل سنة منذ 2005، كما استضافها البرازيل واليابان والإمارات والمغرب وقطر.