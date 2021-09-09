تفاصيل عقد «كارلوس كيروش» مع منتخب مصر.. مليون وربع جنيه شهريًا



الشارقة - اميمة ياسر - بعد إعلان اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تعيين المدير الفني البرتغالي على رأس القيادة الفنية للفراعنة، خلفا للمدير الفني السابق حسام البدري، الذي صدر قرار إقالته بسبب سوء الأداء مع الفراعنة والتعادل مع الجابون بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يتساءل كثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل عقد المدرب الأجنبي.

وجاءت تفاصيل عقد كارلوس كيروش مع منتخب مصر، بعد أن أعلنت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تعيين المدير الفني البرتغالي على رأس القيادة الفنية للفراعنة، خلفا للمدير الفني السابق حسام البدري، الذي صدر قرار إقالته بسبب سوء الأداء مع الفراعنة والتعادل مع الجابون بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

راتب مدرب مصر الجديد

ونشر موقع «الوطن سبورت» من مصدر باتحاد الكرة، أن راتب البرتغالي كارلوس كيروش، سيكون 80 ألف دولار شهريًا، ما يتخطى مليون وربع المليون جنيه شهريًا «مليون و258 ألف جنيه»، بعدما طلب المدير الفني الحصول على 120 ألف دولار شهريًا أثناء المفاوضات، ولكن جرى تخفيض الراتب إلى 80 ألف دولار.

المدرب البرتغالي وافق على تخفيض راتبه من أجل تدريب المنتخب الوطني المصري، حيث كان يحصل مع منتخب كولومبيا آخر محطاته التدريبية على مليوني دولار سنويًا، أي ما يعادل 166 ألف دولار شهريًا.

اتحاد الكرة ينتظر وصول كيروش

وتنتظر اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، وصول البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول إلى القاهرة، خلال يومي 14 أو 15 سبتمبر الجاري، استعدادا لبداية مهمته في تدريب الفراعنة، وخوض مباراتي ليبيا المحدد لهما 9 و12 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

منتخب مصر

ومن المقرر أن يعقد كيروش، اجتماعات مطولة مع اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عقب وصوله، من أجل حسم مصير معسكر الإعداد لمباراتي ليبيا، خاصة وأن لجنة المسابقات بالجبلاية حددت يومي 2 و3 أكتوبر المقبل، موعدا لمباراتي نصف نهائي كأس مصر، وقد تتأجل المباراتان حال إصرار المدرب البرتغالي الجديد للفراعنة على بداية المعسكر في الأول من أكتوبر.