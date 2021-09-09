شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا يمنع بعض لاعبى الزمالك من الانتظام فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عدد من لاعبي الزمالك في مران الفريق اليوم الخميس، حيث يستعد الفريق لمواجهة أسوان، في المباراة التى ستجمع الفريقان فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

وشهد مران الزمالك مشاركة كل من:"أيمن حفني، إمام عاشور، عبد الله جمعة، عمر السعيد، سيد عطية، محمد نديم، حسام عبدالمجيد، محمد حسام "بيسو"، يوسف أسامة، أحمد عيد، محمد حمدي وسيد عبدالله نيمار".

وذكر الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالتنسيق مع محمد أسامة طبيب الفريق فضل منح باقي اللاعبين راحة بسبب حصولهم على لقاح كورونا أمس الأربعاء، حيث يعاني البعض منهم من أعراض.