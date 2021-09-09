شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواصل استعداداته للزمالك فى نصف نهائى الكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق أسوان بقيادة أحمد مصطفى بيبو مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة نادى الزمالك ، والمقرر اقامتها الثانى من أكتوبر المقبل، في لقاء الدور نصف النهائى بمسابقة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر أسوان بموعد ومكان اللقاء، الذى من المقرر إقامته على استاد السويس، في الثامنة مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.

وتأهل أسوان إلى نصف النهائى عقب الفوز على المصرى فى الدور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.



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ويفتقد أسوان للعديد من العناصر الهامة قبل مواجهة الزمالك وأبرزها عمر رضوان حارس مرمى الفريق السابق، والذى عاد إلى الجونة عقب انتهاء إعارته إلى زهرة الجنوب، بالإضافة إلى محمود شبانة مداف أسوان سابقاً والذى انضم مؤخراً للزمالك.

وهبط أسوان بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى بعدما تذيل جدول مسابقة الدورى العام برصيد 27 نقطة ليهبط إلى الممتاز ب بصحبة وادى دجلة والانتاج الحربى.