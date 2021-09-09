شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..طريقة لعب الشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشطرنج أحد الألعاب العقلية التى تعتمد على الذكاء والتفكير لضمان الفوز على الخصم فى المباراة، كما تحتاج للتركيز والتأنى فى تحريك أى قطعة من القطع الموجودة على رقعة الشطرنج.

يتم خوض لعبة الشطرنج عن طريق فردين يتقاسمان عدد القطع التى تتكون منها اللعبة، وتتألف القطع من لونين، أحدهما فاتح وفى الأغلب أبيض، والثانى غامق والأغلب يكون أسود.

ويصل عدد القطع فى اللعبة إلى 32 قطعة، يتم تقسيمها على اللاعبين، بحيث يحصل كل لاعب على 16 قطعة، ملك، ووزير، و2 قلعة، و2 فيل، و2 حصان، بالإضافة على 8 جنود.

ويكون الوزير له تحكم كبير فى الرقعة لأنه يتحرك فى أى اتجاه أفقى أو رأسى أو قطرى أو مستقيم، ويتحرك الملك بمقدار مربع واحد فقط فى أى اتّجاه للأعلى، أو للأسفل، أو إلى الجانبين، أو بشكل قطري، أما الملك فيتحرك فى أى اتجاه واحد مستقيم إلى الأمام، أو إلى الوراء، أو إلى الجانب، أو قطرياً بقدر الإمكان طالما أنها لا تصطدم بأى من القطع الخاصة بها وينتهى تحركها عند اصطدامها بقطع الخصم. القلعة تتحرك بقدر ما تريد إلى الأمام، أو الخلف، أو الجانبين.، وبالنسبة للفيل فيتحرك بقدر ما يستطيع ولكن بشكل قطرى فقط، ويبقى الفيل على نفس لون المربع الذى بدأ به؛ فإذا كان فى البداية على المربع الأسود، فإن تحركاته تبقى على المربعات السوداء وهكذا.

اما الحصان فيتحرك بطريقة مختلفة تمامًا عن القطع الأخرى؛ حيث تتحرك مربعين فى اتجاه واحد، ثم مربع آخر بزاوية 90 درجة، تمامًا مثل شكل حرف "L"، وهى القطع الوحيدة التى يمكن أن تتحرك فوق القطع الأخرى، ويوجد فى الشطرنج قطع الجنود وهى تتحرك إلى الأمام فقط، ولكنها تلتقط بشكل قطري؛ حيث تتحرك إلى الأمام بمقدار مربع واحد فقط فى كل مرة، ما عدا أول خطوة لها؛ حيث يمكنها التحرك للأمام مسافة مربعين.