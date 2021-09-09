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خالد الغندور ردا على سيد عبد الحفيظ : فشلك فى الدورى مش أخر الدنيا..وتسريب مكالمات الحكام "عيب"

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القاهرة - سامية سيد - حرص الاعلامى  خالد الغندور نجم الزمالك السابق على الرد  ، على  سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى النادى الأهلى حول ما قاله عنه الأخير فى أحد البرامج التليفزيونية مساء الأربعاء وخاصة مايتعلق  بالغندورو مهنته الإعلامية.

و تحدث الغندور فى فيديونشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، مبدا دهشة من  تجريح عبد الحفيظ  له ووصفه بالقزم ، قائلا "أنا مش شخص متناقض ولم أجرح فى أحد ، و لم أجرح فى شخص مدير الكرة للنادى الوصيف فى عيوب بعيدا عن الكرة"

و قال المذيع بقناة الزمالك ، أن والده كان يعمل  مستشارا و ووالدته كانت تعمل ناظرة مدرسة و شقيقته تخرجت من ألسن فرنساوى و هو أيضا تعلم فى مدارس فرنسية و يعلم جيدا موازنة الأمور و عدم شخصنتها.

وأكد الغندور  أن عمله فى قناة الزمالك كإعلامي يمنحه الحق فى الدفاع عن النادى  ولكن مدير الكرة بالأهلى دائما ما يضع الزمالك فى جملة مفيدة.

و عاب الغندور على مدير الكرة بالأهلى فضحه لمكالمات الحكام قائلا: " دى مش أخلاق ناس متدينين و يعرفوا ربنا.

 

و قال الغندور لمدير الكرة بالقلعة الحمراء:" فشلك فى الدورى مش أخر الدنيا .. أنت رجل ناجح و حصلت على بطولات كتير  .. و أخلاق الرياضيين و الفرسان إنك تهنئ الزمالك بالفوز..وطلب بندق من عبد الحفيظ مراجعة تاريخ البطولات وعدم تصدير معلومات غير حقيقية. 

 

و كشف نجم الزمالك السابق ، ان دوره كإعلامي الدفاع عن نادى الزمالك فى الحق ، بينما دور مدير الكرة مختلف هو السيطرة على اللاعبين ، وتنفيذ  الثواب و العقاب و الإنضباط و النظام الإداري داخل الفريق .

 

وقال الغندور أن مدير الكرة بالأهلى كلامه متناقض حول تقنية الفار و إستفادة الأهلى و الزمالك منها من عدمها.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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