شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور ردا على سيد عبد الحفيظ : فشلك فى الدورى مش أخر الدنيا..وتسريب مكالمات الحكام "عيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق على الرد ، على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى النادى الأهلى حول ما قاله عنه الأخير فى أحد البرامج التليفزيونية مساء الأربعاء وخاصة مايتعلق بالغندورو مهنته الإعلامية.

و تحدث الغندور فى فيديونشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، مبدا دهشة من تجريح عبد الحفيظ له ووصفه بالقزم ، قائلا "أنا مش شخص متناقض ولم أجرح فى أحد ، و لم أجرح فى شخص مدير الكرة للنادى الوصيف فى عيوب بعيدا عن الكرة"

و قال المذيع بقناة الزمالك ، أن والده كان يعمل مستشارا و ووالدته كانت تعمل ناظرة مدرسة و شقيقته تخرجت من ألسن فرنساوى و هو أيضا تعلم فى مدارس فرنسية و يعلم جيدا موازنة الأمور و عدم شخصنتها.

وأكد الغندور أن عمله فى قناة الزمالك كإعلامي يمنحه الحق فى الدفاع عن النادى ولكن مدير الكرة بالأهلى دائما ما يضع الزمالك فى جملة مفيدة.

و عاب الغندور على مدير الكرة بالأهلى فضحه لمكالمات الحكام قائلا: " دى مش أخلاق ناس متدينين و يعرفوا ربنا.

و قال الغندور لمدير الكرة بالقلعة الحمراء:" فشلك فى الدورى مش أخر الدنيا .. أنت رجل ناجح و حصلت على بطولات كتير .. و أخلاق الرياضيين و الفرسان إنك تهنئ الزمالك بالفوز..وطلب بندق من عبد الحفيظ مراجعة تاريخ البطولات وعدم تصدير معلومات غير حقيقية.

و كشف نجم الزمالك السابق ، ان دوره كإعلامي الدفاع عن نادى الزمالك فى الحق ، بينما دور مدير الكرة مختلف هو السيطرة على اللاعبين ، وتنفيذ الثواب و العقاب و الإنضباط و النظام الإداري داخل الفريق .

وقال الغندور أن مدير الكرة بالأهلى كلامه متناقض حول تقنية الفار و إستفادة الأهلى و الزمالك منها من عدمها.