شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حسام البدري يسلم العهدة لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد اليوم بمقر اتحاد الكرة أنيس الشعلاني مخطط الأحمال ، لتسليم المتعلقات الخاصة والعهدة بالجهاز الفني بقيادة حسام البدري، لمسئولي الاتحاد، بعد قرار توجيه الشكر للجهاز الفني في الساعات الماضية.

وسلم الشعلالي كافة المتعلقات الخاصة بالجهاز الفني السابق بالمنتخب من أجهزة قياس بدني وأجهزة أخرى لاتحاد الكرة وإخلاء طرف الجهاز الفني السابق من أي متعلقات.

وجاءت خطوة بتسليم كافة الأجهزة بطلب من حسام البدري لتسهيل مهمة عمل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الذي سيحتاج إليها في المرحلة المقبلة والمعسكر الجديد في شهر أكتوبر المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر، خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته يوم الاثنين الماضي، عقب التعادل مع منتخب الجابون بهدف لكل فريق في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، كيروش البالغ من العمر 68 عامًا سيتولى قيادة دفة أحلام المصريين في السنوات القليلة القادمة، والتي تتخلها عدة تحديات .

بلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 10 مباريات، فاز الفراعنة فى 6 مباريات وتعادلوا فى 4 مباريات، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 14 هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف، وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.