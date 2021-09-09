شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يضع الرتوش النهائية على انتقاله لفيوتشر الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مروان محسن مهاجم الأهلي وجهته في الموسم المقبل بعدما تأكد رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني.

ووضع مروان محسن الرتوش النهائية على الانضمام لنادي فيوتشر اف سي في الموسم المقبل، بحيث يدافع عن ألوانه في الموسم المقبل، في ظل رغبته في اللعب لنادي يلبي طموحاتهماته لاسيما مع وجود رغبة قوية من قبل النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز في تقديم مستويات قوية بالدوري الممتاز.

ونجح نادي فيوتشر في حسم العديد من الصفقات المميزة في الانتقالات الصيفية بخلاف التعاقد مع جهاز فني كفء بقيادة علي ماهر، وبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد منذ أيام في حضور اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم.

ومن أبزر اللاعبين الذين انضموا لنادي فيوتشر هم محمود مرعي وأحمد عاطف من وادي دجلة ومصطفى البدري ومحمد عبد المنعم من الأهلي ومحمود حمدي من المقاصة ، فيما يتفاوض مع عدد من اللاعبين مثل سعد سمير وكريم نيدفيد من الأهلي ومحمود عبد العزيز وعمر السعيد وأحمد عيد من الزمالك وجون ايبوكا من إنبي ورجب بكار وطارق طه من بيراميدز