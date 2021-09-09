شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب قرعة دورى القسم الثانى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، يوم الاحد المقبل موعدا لسحب قرعة دورى القسم الثانى لكرة القدم االذى ينطلق يوم 30 سبتمبر الجارى.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة هبوط 4 فرق من كل مجموعة بدورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، واقترحت الجبلاية على الأندية هبوط 5 فرق من كل مجموعة، لكن الأندية رفضت وتمسكت بهبوط 4 فقط.

كما تم الاتفاق على وضع نادى الإعلاميين ضمن مجموعة الصعيد، وتم رفض اقتراح تخصيص مجموعة لأندية الشركات بالموسم الجديد.

وحددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة يوم 30 سبتمبر الجارى موعدا للانطلاق دورى القسم الثانى الجديد "الممتاز ب"، جاء ذلك بناء على طلب أندية القسم الثانى حيث اقترحت اللجنة على الأندية انطلاق الدورى يوم 23 سبتمبر الجارى لكن الاندية تمسكت بانطلاقه يوم 30 من نفس الشهر.

كما قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصرى، إلغاء بند منع المدرب من تدريب أكثر من فريقين فى الموسم الواحد، ابتداء من الموسم الجديد.

وفتح اتحاد الكرة الباب أمام المدربين لتولى أى عدد من الفرق فى الموسم الواحد سواء فريقين أو أكثر.

كانت اللجنة الخماسية السابقة وضعت بندا يمنع المدرب من تدريب أكثر من فريقين، وإذا كان هو الذى تقدم باستقالته لا يسمح له بقيادة أى فريق آخر، وإذا كان النادى أقاله يحق وقتها للمدرب قيادة فريق ثان فقط.