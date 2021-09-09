7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كيروش يرفض إجراء تعديلات على تشكيل منتخب مصر فى مباراتىّ ليبيا، محاولات أخيرة من الزمالك لإنقاذ موسم الانتقالات بحسم صفقة عبد الله السعيد .

محاولات أخيرة من الزمالك لإنقاذ موسم الانتقالات بحسم صفقة عبد الله السعيد

يحاول مسئولى اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ، إنقاذ موسم الانتقالات الصيفية بضم نجم كبير مثل عبد الله السعيد قائد بيراميدز ، خلال الساعات القليلة المقبلة ، حيث هناك محاولات بين إدارة القلعة البيضاء وإدارة بيراميدز لتخفيض القيمة المالية المطلوبة لضم اللاعب بعدما طلب مسئولى النادى السماوى الحصول على 30 مليون جنيه للموافقة لبيع اللاعب.

الأهلي يستقر على تجديد إعارة عربي بدر فى الموسم الجديد

استقر الجهاز الفني للأهلي على إعارة عربي بدر لاعب وسط الفريق الأحمر في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته للجونة في الموسم الماضي، نظرا لعدم حاجة الفريق لجهود اللاعب في الفترة القادمة.

يصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر إلى القاهرة 15 سبتمبر الجارى لتوقيع العقود مع اتحاد الكرة وبدء مهمته رسميا مع منتخب مصر خلفا لحسام البدرى المدير الفنى السابق.

سعد سمير فى طريق الخروج من الأهلى على سبيل الإعارة موسمين

منح مسئولو النادى الاهلى ، سعد سمير مدافع المارد الاحمر حرية الرحيل عن النادى سواء بشكل نهائى أو الاعارة لأى نادى خلال الموسم الجديد بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز تقديراً لدوره مع المارد الاحمر كأحد كباتن القلعة الحمراء بعد رحلة طويلة داخل النادى الاهلى، واقترب سعد سمير من الخروج على سبيل الاعارة لمدة موسمين لنادى فيوتشر اف سى .