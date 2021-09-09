شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. طارق مصطفى نجم الزمالك السابق: كان حلمى أكون ممثل و بحب أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب طارق مصطفى نجم الزمالك السابق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

مشاهدة الأفلام .

بتدخل المطبخ ؟

لأ

إيه الاكلة التى تحبها ؟

السمك والجمبري .

من نجمك المفضل ؟

أحمد زكى .

من مطربك المفضل ؟

بحب أسمع ناس كتير .

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

ممثل .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

أحمد زكى فى كل حاجة .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال