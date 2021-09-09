شكرا لقرائتكم خبر عن انتهى زمن المهاجم المحطة.. لماذا انتهت أيام مروان محسن فى الاهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كرة القدم تلعب من أجل الاهداف"..من أجل هذا المضمون اقتربت رحلة مروان محسن مهاجم الاهلى من خط النهاية بعدما أثبتت لغة الارقام أن حصيلة أهداف اللاعب ضيئلة للغاية مقارنة بالسنوات بالتى قضاها بالقلعة الحمراء بعيداً حتى الانتقادات الجماهيرية والتى قابلها اللاعب بالرد بأن أهم أداوره فى الملعب هو أن يكون محطة لزملاؤه لتسهيل مهمتهم فى الوصول لشباك المنافسين.

الاهلى يحسم مصير مروان محسن اليوم

يعقد مسئولو النادى الأهلى اجتماعاً، اليوم الخميس، مع مروان محسن مهاجم الفريق لحسم ملف رحيله عن القلعة الحمراء بشكل نهائى، ويستعد مروان محسن مهاجم الأهلى لإسدال الستار على رحلته مع القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بعدما فشل فى استغلال الفرص التى منحت له طوال الفترة الماضية فى صفوف النسور الحمر، ليصبح المهاجم الأخير فى ترتيب مهاجمى الأهلى خلف محمد شريف وحسام حسن وصلاح محسن.

أرقام مروان محسن مع الاهلى

وإجمالا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

بات مروان محسن مهاجم الأهلى هدفاً لأكثر من نادٍ فى الدورى المحلى بعدما تقرر رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، حيث رحّب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى برحيل مروان محسن لعدم حاجة لفريق لجهوده خلال ألفترة المقبلة.

مروان محسن يفضل أندية الشركات حال الرحيل عن الاهلى

وتلقى مروان محسن عدة عروض من أندية محلية أبرزها من فيوتشر إف سى وفاركو والجونة وسيراميكا، ويفضل مروان محسن عروض أندية الشركات للابتعاد عن الأندية الجماهيرية، والتى تضع ضغوطا كبيرة على اللاعب الذى يرغب فى استعادة فورمته التهديفية بعيداً عن أى ضغوط.