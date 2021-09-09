شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الزمالك من مواجهة السوبر الأفريقى لكرة اليد أمام الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى الإسبانى أوليفر روى بكل قوة لمواجهة السوبر الأفريقى المحدد له السابعة مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبرأمام غريمه التقليدى الأهلى فى سوبر مصرى خالص .
ويرغب الزمالك فى هذه المواجهة فى التتويج بالنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019.
كما يطمح فريق الزمالك إلى مواصلة الفوز الثالث على التوالي على منافسه التقليدى بعد الفوز على الأحمر فى أخر نسختين 2018 و2019.
و يبحث فريق الزمالك فى هذه المواجهة عن التأهل إلى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.
تم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.
واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد على تعيين طاقم حكام تونسى مكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له غدا على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
وتقرر أن يكون تدريب فريق الأهلى على صالة حسن مصطفى من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء الخميس، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع مساء نفس اليوم.