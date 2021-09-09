شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الزمالك من مواجهة السوبر الأفريقى لكرة اليد أمام الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى الإسبانى أوليفر روى بكل قوة لمواجهة السوبر الأفريقى المحدد له السابعة مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبرأمام غريمه التقليدى الأهلى فى سوبر مصرى خالص .

ويرغب الزمالك فى هذه المواجهة فى التتويج بالنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019.

كما يطمح فريق الزمالك إلى مواصلة الفوز الثالث على التوالي على منافسه التقليدى بعد الفوز على الأحمر فى أخر نسختين 2018 و2019.



و يبحث فريق الزمالك فى هذه المواجهة عن التأهل إلى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.