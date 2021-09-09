شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تعاقده مع عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادى الجونة ، التعاقد رسمياً مع عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكى السابق ، عبر حسابه الرسمى على الموقع التواصل الإجتماعى تويتر.

ولد عمرو طارق في 17 مايو 1992 في لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتاز باللعب في مركز المدافع "قلب الدفاع" بالإضافة إلى إجادة اللعب كمدافع أيسر.



الجونة

وكان نادى الجونة قد قرر الاستغناء عن لاعبه التونسى محمد الحبيب يكن قبل بداية الموسم الجديد، وقالت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر تويتر، "كل الشكر للاعب التونسي محمد الحبيب يكن على الفترة التي قضاها مع الفريق و نتمني له التوفيق فيما هو قادم".

وانضم يكن (27 عامًا) إلى الجونة مطلع الموسم الماضي قادمًا من البنزرتي التونسي ، ولعب يكن 32 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي، لكن المدير الفني رضا شحاتة قرر الاستغناء عن خدماته لأسباب فنية.

وأتم مسئولو نادي الجونة التعاقد رسميا مع كريم طارق، لاعب نادي إنبي، في صفقة بيع نهائي من المقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع طريم طارق بناء على رغبة الجهاز الفني للجونة، بقيادة رضا شحاتة، الذي يسعى لتكوين فريق ينافس على المراكز المتقدمة من الدوري.