شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم إنبى بثنائية ويتوج بالسوبر السابع فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 9 سبتمبر 2012، أقيمت النسخة العاشرة لمسابقة السوبر المصرى بين الأهلى بطل الدورى وحامل اللقب بقيادة حسام البدرى، وبين إنبى بطل كأس مصر بقيادة طارق العشرى باستاد برج العرب في الإسكندرية، ونجح الأهلى فى الاحتفاظ باللقب بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الله السعيد بعد مرور ثلث ساعة من الشوط الأول من متابعة لضربة الجزاء التى تصدى لها محمد عبد المنصف، وتعادل محمد شعبان من ضربة حرة أخطأ شريف إكرامى التعامل معها قبل النهاية بـ12 دقيقة، وفى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل محمد ناجى جدو هدف البطولة، ليحقق الأهلى لقبه السابع.

أدار المباراة الحكم الدولى محمد فاروق، الذى أشهر البطاقة الحمراء لمدافع إنبى الموزمبيقى مانو.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام ، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021 .