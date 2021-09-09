شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رفع أسماء الراحلين من القائمة الأولى خوفاً من الرحيل المجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على قيد اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء فى القائمة الاولى للفريق تمهيداً لتسويقهم قبل غلق باب القيد الصيفى خوفاً من رفع اسماؤهم من القائمة وبالتالى رحيلهم بشكل مجانى لاسيما فى ظل امتلاك الاهلى متسع من الوقت للتفاوض بشأن هؤلاء اللاعبين، فى ظل قناعة الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعدم جدوى استمرارهم بالموسم الجديد بعد ظهورهم بشكل سيئ فى المباريات الأخيرة بالدورى، واستقر مسئولو الأهلى على قيد النيجيرى جونيور أجايى بجانب ناصر ماهر ومروان محسن لحين البت فى أمرهم بشكل نهائى.

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى اجتماعاً فى الثالثة عصر اليوم الخميس مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لحسم ترتيبات معسكر الإسكندرية الذى سيدخله المارد الأحمر استعداداً للارتباطات المقبلة بداية من مواجهة طلائع الجيش بالسوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى.

وتلقى النادى الأهلى خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصرى بمواعيد المباريات المتبقية فى مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجارى موعدا لمواجهة الأهلى أمام إنبى فى دور الـ16 فى تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

كما أكد اتحاد الكرة فى خطابه على أن الأهلى حال تخطيه عقبة إنبى فى دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز فى دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجارى على استاد السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائى يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة على إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.