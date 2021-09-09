شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى التحديات التي تنتظر كيروش فى القيادة الفنية للفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر، خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته يوم الاثنين الماضي، عقب التعادل مع منتخب الجابون بهدف لكل فريق في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، كيروش البالغ من العمر 68 عامًا سيتولى قيادة دفة أحلام المصريين في السنوات القليلة القادمة، والتي تتخلها عدة تحديات نستعرضها فى السطور التالية..

س: ماذا قدم حسام البدرى مع الفراعنة قبل الرحيل؟

ج: بلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 10 مباريات، فاز الفراعنة فى 6 مباريات وتعادلوا فى 34 مباريات، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 14 هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف، وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

س: ما هى المواجهات المقبلة للفراعنة فى تصفيات المونديال؟

ج: يخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات فى أكتوبر المقبل الأولى بالقاهرة والثانية فى بنغازى، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

س: ما هى التحديات التى تنتظر الفراعنة عقب تصفيات المونديال؟

ج: يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم أفريقيا التى وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

س: ماهو الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر ؟

ج: جاء بيان الاتحاد المصري أكد فيه أن كيروش سيعاونه كلٌ من ضياء السيد كمدرب عام، ومحمد شوقي كمدرب مساعد، بالإضافة إلى عصام الحضري كمدرب لحراس المرمى ، ويضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي مساعدًا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل للاتحاد.

س: ماذا قدم كيروش فى أخر تجربة تدريبية ؟

ج: كانت آخر تجارب كيروش عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.

س: ماهى أهم انجازات كروش فى عالم التدريب؟

ج: خلال مسيرة كيروش حقق بطولة كأس السوبر الإسبانى مع ريال مدريد وكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالى مع سبورتينج لشبونة وكأس العالم تحت 20 عاما مرتين مع منتخب البرتغال، كما ذاع صيت "كيروش" مبكرا منذ أن كان مدربا لمنتخب البرتغال بمختلف الأعمار فمع حصوله على بطولة أوروبا 1989 عين فى نفس العام ليقود البرتغال تحت 20 عاما فى كأس العالم الذى حصل عليه أيضا بالإضافة للفوز بنسخة 1991.