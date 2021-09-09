كرة طائرة.. مصر تستعيد توازنها بالفوز على تنزانيا ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

استعاد منتخب مصر للكرة الطائرة توازنه في بطولة أفريقيا للمنتخبات بالفوز على تنزانيا، بعد خسارته أمس أمام كينيا.

وتغلب منتخب مصر على نظيره التنزاني بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا للمنتخبات، المقامة حاليا في رواندا.

وحسم المنتخب المصري الشوط الأول بنتيجة 25-15، وواصل تفوقه ليحسم الثاني بنتيجة 25-15، ثم الشوط الثالث بنتيجة 25-16.

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط، بعد فوزه على تنزانيا، وخسارة من كينيا بنتيجة 2-3.

بينما بقى منتخب تنزانيا بدون نقاط في المجموعة بعد خسارتين أمام المغرب ومصر.

وسوف يلتقي مساء اليوم منتخب المغرب مع كينيا ضمن مباريات نفس المجموعة.

وسوف يختتم منتخب مصر مبارياته في المجموعة الرابعة بمواجهة منتخب المغرب مساء غدا الجمعه.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل صاحبي المركز الأول والثاني إلى دور الثمانية.

كما تنص لوائح المسابقة على منح الفائز بنتيجة 3-1 أو 3-0 ثلاث نقاط، ولا يحصل الخاسر بنفس النتيجة على أية نقطة، بينما يحصل الفائز بنتيجة 3-2 على نقطتين، بينما يحصل الخاسر بنتيجة 2-3 على نقطة واحدة.