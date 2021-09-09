رسميا.. فيفا يعلن اعتذار اليابان عن عدم استضافة مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبول اعتذار اليابان عن عدم استضافة بطولة كأس العالم للأندية بسبب الوضع الصحي للبلاد.

وكان من المفترض أن تستضيف اليابان نسخة مونديال الأندية للاحتفال بالذكرى المئوية، إلا أن هذه الاستضافة تم إلغاؤها بسبب كورونا.

ونشر فيفا بيانا رسميا، اليوم الخميس، أكد خلاله أن الاتحاد الياباني لكرة القدم أبلغه بالاعتذار عن عدم استضافة البطولة بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع لم يعد يسمح باستضافة مونديال الأندية.

وأكد فيفا على شكره للاتحاد الياباني بشأن التزامه وعمله.

وجاء بيان فيفا كالآتي:

يؤكد فيفا، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم قد أبلغه اليوم باعتذاره عن عدم استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021، بسبب جائحة COVID-19، وأن الوضع الصحي للبلاد لم يعد يسمح بإقامة البطولة على أراضيه".

وأضاف فيفا: "يود فيفا أن يشكر الاتحاد الياباني على عمله والتزامه، ويتطلع للعودة إلى اليابان في المستقبل".

وأتم: "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول البلد البديل في الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمشاركة في البطولة العالمية للنسخة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0).