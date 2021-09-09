سوق الانتقالات الصيفي | ثنائي منتخب عمان يعزز صفوف رفسنجان الايراني في الميركاتو

أعلن نادي رفسنجان الايراني تعاقده الرسمي مع ثنائي منتخب عمان «فايز الرشيدي وزاهر سليمان الأغبري» بعد انتهاء العطلة الدولية التي شهدت فوز عمان أمام اليابان ثم خسارتها أمام السعودية في افتتاح المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وأنهى فريق رفسنجان الموسم الماضي 2021/2020 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيراني برصيد 39 نقطة، ويستعد حاليًا لافتتاح الموسم الكروي الجديد.

وانتقل الحارس فايز الرشيدي إلى صفوف رفسنجان قادمًا من نادي ظفار الفائز هذا العام بلقب كأس السلطان المعظم (كأس عمان).

وكان فايز الرشيدي صاحب ال32 عامًا قد مثل نادي ظفار على مدار الموسمين الماضيين من بعد عودته من رحلة احترافية متواضعة مع نادي العين السعودي، الذي مثله في 11 مباراة فقط.

أما زاهر الأغبري صاحب ال22 عامًا فقد مَثل فريق السيب العماني على مدار الخمس سنوات الماضية منذ تصعيده للفريق الأول عام 2017.

وبدأ زاهر الأغبري مسيرته الدولية مع عمان في نوفمبر 2019 عندما شارك أمام بنجلادش في تصفيات كأس العالم 2022، ليصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

وأكمل زاهر الأغبري 10 مباريات دولية بقميص منتخب سلطنة عمان حين لعب كأساسي ضد السعودية في الجولة الثانية من المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2022.