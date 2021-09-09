صفقات بيراميدز | فخر الدين بن يوسف يترك الاسماعيلي للانتقال الى ملعب الدفاع الجوي

عزز المهاجم الدولي التونسي “فخر الدين بن يوسف” صفوف نادي بيراميدز في أولى صفقات النادي في الميركاتو الصيفي 2021، قادماً من الدراويش نادي الإسماعيلي.

ولعب الدولي التونسي في آخر موسم ونصف في صفوف نادي الاسماعيلي المصري، وسجل 13 هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة، خلال 33 مباراة.

وبدأ مهاجم بيراميدز الجديد مزاولة كرة القدم على المستوى العالي مع النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، وشارك معه في 90 مباراة رسمية، سجل خلالها 18 هدف وقدم 21 تمريرة حاسمة، لترصده أعين نادي ميتز الفرنسي.

وقع فخر الدين لنادي ميتز الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي 2015 مقابل 1.2 مليون دولار، لكنه فشل في ايجاد مكان في التشكيلة الأساسية للنادي الفرنسي، حيث شارك في 6 مباريات فقط، ليقرر العودة إلى تونس صيف 2015.

اختار البالغ من العمر 30 عاماً فريق باب سويقة نادي الترجي الرياضي التونسي بعد العودة إلى الديار، ووقع معه في الميركاتو الصيفي 2015 مقابل 1 مليون دولار.

خاض بن يوسف ما مجموعه 55 مباراة مع نادي الدم والذهب في مختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدف و قدم 4 تمريرات حاسمة، وحصل معه على لقب كأس تونس موسم 2015/2016، و الدوري التونسي في مناسبتين.

خاض بن يوسف تجربة قصيرة في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الاتفاق موسم 2017/2018، وشارك معه في 29 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، لينتقل إلى الاسماعيلي صيف 2019.

دولياً، مثل فخر الدين بن يوسف نسور قرطاج في 49 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وكان أول حضور له مع المنتخب التونسي الأول في فوز تونس 1/0 على منتخب مصر يوم 16 اكتوبر 2012 تحت قيادة المدرب سامي الطرابلسي، فيما كان بوب برادلي مدرباً للفراعنة.

صفقات نادي بيراميدز المصري في الميركاتو الصيفي 2021