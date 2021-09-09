بيراميدز يشعل سوق الانتقالات المصري بمفاوضة بنغيث بعد هروبه من الترجي

أشعل نادي بيراميدز سوق الانتقالات المصري بمفاوضة الجزائري عبد الرؤوف بنغيث بعد هروبه من صفوف الترجي الذي يمر بأزمة مالية طاحنة في الوقت الراهن.

وأبلغ بنغيث إدارة نادي الترجي يوم الإثنين الماضي بفسخ التعاقد من طرف واحد بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، ليغادر الفريق بشكل نهائي، في ظل اهتمام العديد من الأندية للاستفادة من خدماته في الميركاتو الصيفي 2021.

وجاء رد الترجي سريعًا، وكتب في بيان رسمي أن إدارة الفريق سوف تلجأ إلى الجهات المختصة للدفاع عن حقوق النادي ضد اللاعب وضد أي فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل.

ويعد نادي الزمالك من اوائل الأندية التي أبدت رغبتها في التعاقد مع عبد الرؤوف بنغيث، ليحل مكان النجم التونسي فرجاني ساسي الذي رفض تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وعلى الرغم من ذلك، أصبح فريق بيراميدز هو الأقرب للتعاقد مع بنغيث، بعد دخوله على خط المفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية جزائرية، أن فكرة احتراف اللاعب في أوروبا في ظل تداول بعض المواقع اقترابه من التوقيع مع رابيد فيينا النمساوي، هو أمر غير متوقع حدوثه في الوقت الحالي بعد انتهاء فترة سوق الانتقالات في القارة العجوز.

وأكد عبد الرؤوف بنغيث ذلك الأمر، عندما أعلن سفره إلى مصر في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو ما يعني انحصار الصفقة بين بيراميدز والزمالك.

جدير بالذكر أن عبد الرؤوف بنغيث أحد أهم المواهب الصاعدة في قارة أفريقيا، ويعد أحد الركائز الأساسية في فريق الترجي فمنذ انضمامه من نادي بارادو الجزائري في عام 2019، خاض 70 مباراة بمختلف المسابقات، وساهم في تسجيل 20 هدفًا، احرز 11، وقدم 9 تمريرات حاسمة.