ياسر المسحل: السعودية كانت أفضل من بلجيكا!

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم «ياسر المسحل» أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو استعادة أمجاد الماضي، حين كانت محافظة على تواجدها في كأس العالم في الفترة من 1994 إلى 2006.

ويتصدر منتخب السعودية تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رونار مع منتخب أستراليا المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين.

وقال ياسر المسحل بعد عودة المنتخب السعودي منتصرًا من عمان هذا الأسبوع «في سنوات مضت، كانت السعودية أفضل من منتخب بلجيكا في تصنيف المنتخبات، لكننا تراجعنا، والآن نعود إلى الطريق الصحيح».

وواصل حديثه «نعمل حاليًا على إنشاء ملاعب جديدة في جميع أنحاء المملكة، وسنفتح المجال أمام الاستثمار في كرة القدم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية».

وأتم «هدفنا هو صناعة منتخب وطني قوي يستطيع مواصلة المنافسة لسنوات طويلة، ويكون ضمن أفضل 20 منتخبًا حول العالم في تصنيف الفيفا بحلول عام 2034».

ويحتل منتخب السعودية المركز الـ 61 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والمركز السادس على قارة آسيا خلف كل من اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية وقطر.

ويحتل منتخب اليابان المركز ال24 عالميًا، بينما يأتي المنتخب الايراني في المركز ال26، والاسترالي في المركز 35، وكوريا الجنوبية 36، وقطر 42.