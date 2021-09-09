على أنغام اغنية «لامونى اللى غاروا منى».. «بيراميدز» يعلن تفاصيل ضم فخر الدين بن يوسف «المهاجم الأساسي لمنتخب تونس»

الشارقة - اميمة ياسر - على أنغام الأغنية الشهيرة "لامونى اللى غاروا منى"، أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة 3 سنوات قادمة في صفقة انتقال حر، ، وجاءت الصفقة في إطار خطة النادي السماوى لدعم الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر وتحضيرا للموسم الجديد، والدوري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووقع المهاجم الدولي التونسي على عقوده مع بيراميدز ليصبح لاعبا في صفوف النادي، مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات، بعد مسيرة مميزة، شهدت لعبه في صفوف أندية الصفاقسي التونسي ثم ميتز الفرنسي، ومنه إلى الترجي التونسي، قبل الانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي، وكانت آخر محطاته في صفوف النادي الإسماعيلي، قبل أن يوقع عقود انضمامه لبيراميدز.

وبن يوسف من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٩١، حيث شارك الموسم الماضي مع النادي الإسماعيلي في ٣٤ مباراة سجل خلالها ١٣ هدفا وصنع هدفين، كما شارك مع الفريق في مباراتين ببطولة كأس مصر.

كما أنه المهاجم الأساسي لمنتخب تونس الأول، حيث يمتلك اللاعب الصفة الدولية منذ ١٦ أكتوبر عام ٢٠١٢ حيث كانت أول مشاركة دولية ودية كانت أمام المنتخب المصري، وانتهت بفوز منتخب تونس حينها، ولعب المهاجم الدولي ٤٩ مباراة دولية بقميص المنتخب التونسي سجل خلالها ٦ أهداف، في مختلف البطولات، كما لعب المباريات الثلاثة لنسور قرطاج في كأس العالم الأخيرة بروسيا وسجل هدفا وصنع آخر.

وأثنى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي على انضمام فخر الدين بن يوسف مؤكدا أنه صفقة قوية وسيكون إضافة لخط الهجوم في المرحلة المقبلة لما يمتلكه من خبرات دولية كبيرة وقدرات تهديفية رائعة.

كما وجه الرئيس التنفيذي، الشكر لعمرو بسيوني مدير التعاقدات على إتمام صفقة بن يوسف، هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على حسن اختيار هذا اللاعب المميز، مشددا على أنه أحد الأسماء التي لفتت الأنظار بشدة في الدوري الموسم الماضي ووجوده سيدعم خط هجوم بيراميدز في منافساته خلال المرحلة المقبلة.