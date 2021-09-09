بطولة فرنسا: بروفة أخيرة لليل وسان جرمان قبل بداية المشوار القاري

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باريس: يخوض كلّ من ليل حامل اللّقب وباريس سان جرمان وصيفه بروفة أخيرة قبل بدء مشوارهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل، وذلك عندما يحلّ الأول ضيفًا على لوريان، ويستضيف الثاني كليرمون في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وتنتظر ليل مواجهة صعبة أمام ضيفه فولفسبورغ الألماني الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي تضم سالزبورغ النمسوي وإشبيلية الإسباني.

أمّا باريس سان جرمان، وصيف بطل المسابقة القاريّة العريقة الموسم قبل الماضي، فيحلّ ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي الأربعاء في أسهل مواجهات المجموعة الأولى التي تضم مانشستر سيتي الإنكليزي وصيف بطل النسخة الأخيرة ولايبزيغ الألماني.

ويأمل ليل في مواصلة صحوته بعد بدايته المخيّبة للأمال بتعادلَين مع متز وسانت إتيان وخسارة أمام نيس، قبل أن يصحّح المسار بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلّب على مونبلييه 2-1 في المرحلة الرابعة.

ويحتل ليل الذي فجّر مفاجأة مدوّية الموسم الماضي بتتويجه باللّقب على حساب سان جرمان، المركز العاشر برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف خلف لوريان السابع ورين الثامن وليون التاسع.

ويخوض البطل مباراة الغد في غياب جناحيه تيموثي وياه وجوناثان بامبا بسبب إصابتهما بتمزّق في الفخذ، إلى جانب لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس الذي لا يزال يعاني من إصابة في الركبة.

"فترة إنتقالات صعبة"

وأبدى مدرّب ليل جوسلين غورفينيك عن سعادته بنجاح فريقه في الإحتفاظ بلاعبيه في فترة الإنتقالات الصيفية التي أُغلقت في 31 آب/أغسطس الماضي، وقال "كان الوضع غير مستقر لعدّة أسباب. في هذه الأوقات، هناك دائمًا لاعبون مطلوبون أو يعتقدون أنّهم كذلك. في النهاية، احتفظنا بالجميع ، باستثناء (حارس المرمى مايك) مينيان و(باكاري) سوماري اللّذين رحلا (إلى ميلان الإيطالي وليستر سيتي الإنكليزي تواليًا). نافذة الإنتقالات تكون ناجحة عندما تحتفظ باللّاعبين وعمودك الفقري".

وأضاف "كانت فترة الإنتقالات صعبة من الناحية الإقتصادية. لقد جرّبنا الأشياء. لأسباب مختلفة، لم نتمكّن من تحقيق ذلك. كنت أتمنّى أن تكون تجربة هجومية إضافية. لكني أؤيّد قرارات النادي. أنا أفهم ضروراتها".

في المباراة الثانية، يخوض باريس سان جرمان مباراة صعبة أمام الوافد الجديد كليرمون الرابع من فوزين وتعادلين، خصوصًا وأنّ النادي الباريسي سيخوض المباراة في غياب أبرز أسلحته الهجومية الوافد الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه أنخل دي ماريا والبرازيلي نيمار لمشاركتهم مع منتخبَي بلادهما في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهّلة لمونديال 2022 على غرار ماركينيوس ولياندرو باريديس، وكيليان مبابي الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين لمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية لنهائيّات كأس العالم، ضد أوكرانيا وفنلندا بسبب الإصابة في ربلة الساق تعرّض لها في المباراة الأولى ضد البوسنة.

ممثّلو فرنسا

ولا تختلف حال ممثّلي فرنسا في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ليون وموناكو ومرسيليا، حيث يختتم الأول منافسات المرحلة بمواجهة ستراسبورغ الأحد المقبل، فيما يلتقي الثاني والثالث في قمة نارية مساء السبت على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة.

وتُقام الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القرية الثانية للأندية الخميس المقبل، فيحل ليون ضيفًا على رينجرز الإسكتلندي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بروندبي الدنماركي وسبارتا براغ التشيكي، ويلعب موناكو مع شتورم غراتس النمسوي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ريال سوسييداد الإسباني وأيندهوفن الهولندي، فيما يحلّ مرسيليا ضيفًا على لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن المجموعة الخامسة التي تضم غلطة سراي التركي ولاتسيو الإيطالي.

ويستعد رين لتدشين مشاركته في المسابقة القارية الجديدة "كونفرنس ليغ" باستضافة رينس الأحد.

وتنتظر رين قمة ساخنة ضد توتنهام الإنكليزي في المسابقة القارية الجديدة الخميس المقبل.

وفي باقي المباريات، يلعب مونبلييه مع سانت إتيان، وبريست مع أنجيه، ومتز مع تروا، وبوردو مع لنس، ونانت مع نيس.