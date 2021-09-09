رسميًا.. عمرو طارق يعود إلى الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الجونة، الخميس، تعاقده رسميًا مع المحترف المصري عمرو طارق مدافع فريق ريد بول الأمريكي.

جاء إعلان نادي الجونة عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" دون ذكر تفاصيل مدة العقد.

وسبق وأن لعب عمرو طارق في صفوف الجونة وتحديدًا خلال 2013 وحتى 2015 قبل أن يرحل إلى صفوف ريال بيتيس.

وخاض المدافع الدولي المصري العديد من المحطات الخارجية لعل أبرزهم اللعب في صفوف فولفسبورج الألماني وأورلاندو سيتي الأمريكي.

صاحب الـ29 عامًا لعب أيضًا مع أندية مصرية مثل إنبي ووادي دجلة بخلاف الجونة.

ويمتلك عمرو طارق مباراتين دوليتين مع المنتخب المصري أمام توجو وإسواتيني.