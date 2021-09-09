رسميًا.. بيراميدز يتعاقد مع فخر الدين بن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الخميس، التعاقد مع الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي السابق.

وكان بن يوسف أعلن مؤخرًا رحيله عن صفوف الإسماعيلي عقب نهاية عقده لينتقل بعد ذلك إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن يدعم فخر بن يوسف صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل خاصة بعدما استعاد مستواه بعد تجربته مع الإسماعيلي.

وشارك فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي في الموسم الماضي بواقع (31 مباراة) استطاع من خلالها أن يسجل 11 هدفًا كان آخرهم في شباك الأهلي بدوري WE المصري.

وخاض صاحب الـ30 عامًا العديد من التجارب لعل أبرزهم الصفاقسي والترجي التونسيين والاتفاق السعودي والإسماعيلي.

ويمتلك فخر الدين بن يوسف 49 مباراة دولية رفقة المنتخب التونسي استطاع من خلالها أن يسجل ستة أهداف دولية.