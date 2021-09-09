سوق الانتقالات المصري | الأنجولي مابولولو ثامن صفقات حسام حسن مع الاتحاد السكندري

أتم نادي الاتحاد السكندري المصري تحت قيادة المدير الفني حسام حسن صفقته الثامنة هذا الصيف، وذلك بالتعاقد مع هداف نادي بريميو ذي أوجوستو “الأول من أغسطس” الأنجولي “أوجوستينهو كريستوفاو مابولولو”، في عقداً يمتد لثلاث سنوات.

ولد الدولي الأنجولي مابولولو في لواندا في أنجولو عام 1992، دولي مع منتخب أنجولا المتواجد مع منتخب مصر في نفس المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 منذ العام 2013، ويتوفر على 9 مباريات دولية، سجل خلالها 4 أهداف.

لعب مهاجم الاتحاد السكندري الجديد مع أندية بيترو لواندا وأديمونت و افياشاو في انجولا، قبل الوصول إلى بريميو ذي أوجوستو (الأول من أغسطس) صيف 2018.

لعب مابولولو في الموسم الماضي مع بريميو ما مجموعه 33 مباراة، 23 في الدوري و 10 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، سجل خلالها 15 هدفاً، 11 منها في الدوري المحلي و 4 أهداف في البطولة القارية.

صفقات نادي الاتحاد السكندري في الميركاتو الصيفي 2021