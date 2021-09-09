الامارات | عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة المنتخب الالماني

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة المنتخب الالماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 سبتمبر 2021



برلين-أ.ف.ب.

هبطت طائرة منتخب ألمانيا لكرة القدم كانت تقل بعض أفراد "ناسيونال مانشافت" من ريكيافيك عاصمة إيسلندا إلى فرانكفورت بشكل اضطراري في مدينة ادنبره عاصمة اسكتلندا، بسبب عطل فني كما كشف الاتحاد الالماني للعبة.

وقال الاتحاد الالماني على موقعه على تويتر فجر اليوم الخميس "السلامة أولا. قمنا بتوقف اضطراري احترازيا في ادنبره". واضاف "الجميع في حالة جيدة، نقوم حاليا بفحص المحرّك...".

ثم أضاف في الساعة 8.30 بتوقيت غرينيتش "الطائرة البديلة في طريقها الى ادنبره للعودة بافراد المنتخب".

وبحسب تقارير في الصحف المحلية، لم يتواجد بعض افراد المانشافت على متن هذه الطائرة بعد ان ارتأى ثلاثي بايرن ميونيخ مانويل نوير وسيرج غنابري ويوزوا كيميش العودة بطريقة منفردة الى ميونيخ مباشرة. كذلك عاد لاعبو الدوري الانكليزي وهم تيمو فيرنر، انتونيو روديغر، ايلكاي غوندوغان، برند لينو وكاي هافيرتس بطريقة أخرى أيضا.

وقال متحدث باسم مطار ادنبره الى وكالة "فرانس برس": "نستطيع التأكيد بان طاقم احدى الطائرات طلب التوقف في ادنبره في الساعات الأولى (من الخميس) وكنا سعداء للاستجابة الى طلبه".

وتغلّب المنتخب الالماني على نظيره الايسلندي برباعية نظيفة، ليبتعد بفارق 4 نقاط في مجموعته في التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

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