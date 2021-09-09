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الامارات | تعرّف على أغلى تأمين قدم في العالم.. ميسي في الصدارة

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جوني جبور- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "ماركيتنيغ مايند" البريطاني، عن أن الأرجنتيني ونجم سان جرمان الفرنسي حاليا، ليونيل ميسي هو صاحب أغلى قدم في العالم، حيث يبلغ تأمين قدمه اليسرى 900 مليون دولار. وقال الموقع المتخصص في تقديم دراسات اقتصادية، أن: "قائمة أغلى أقدام في العالم، تضم بجانب ميسي، كلا من أسطورة الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، صاحب بوليصة تأمين تبلغ 195 مليون دولار، متفوقاً على النجم البرتغالي الذي جاء ثالثاً من حيث قيمة بوليصة التأمين والبالغة 144 مليون دولار، ثم نجم الويلزي غاريث بيل رابعاً بقيمة بوليصة بلغت 126 مليون دولار".

وأشار الموقع، إلى أن ظاهرة التأمين على القدم، لا تقتصر على نجوم كرة القدم، فحسب، بل إن العديد من نجمات عالم الفن، أقدمن أيضاً على توقيع عقود تأمين على اقدامهن، من أبرزهن البريطانية كيم كارداشيان التي وقعت على بوليصة تأمين للقدم بلغت 100 مليون دولار، بجانب مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت، التي اتجهت إلى التأمين على كلتا ركبتي ساقيها، مع بوليصة تأمين بلغت 40 مليون دولار (20 مليون لكل ركبة).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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