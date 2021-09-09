الامارات | "أبطالنا في البارالمبية من ذهب" شعار الجولة الثالثة من دورينا

شكرا لقرائتكم خبر عن "أبطالنا في البارالمبية من ذهب" شعار الجولة الثالثة من دورينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تسمية الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين جولة "أبطالنا في البارالمبية من ذهب"، وذلك احتفالاً بما حققه أبطال الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية-طوكيو 2020، بعدما حصدت بعثتنا 3 ميداليات ملونة منها ذهبية لعبدالله العرياني في الرماية، وفضية وبرونزية لمحمد القايد في الكراسي المتحركة.

وكشفت الرابطة أنه سيتم استعراض إنجازات أبطال البارالمبية عبر شاشات الملاعب، ومن أجل إبراز جهودهم على الساحة الرياضية من خلال دوري أدنوك للمحترفين الذي تتخطى أهدافه المنافسة فقط، ولكنه يشكل بوابة لتنمية إبداعات ومهارات أبناء الوطن في شتى المجالات.

وحقق البطل البارالمبي عبدالله العرياني ذهبية الرماية التي تضاف إلى رصيد إنجازاته في الألعاب البارالمبية والذي بلغ 5 ميداليات: ذهبية في لندن 2012 و 3 ميداليات فضية في ريو دي جانيرو عام 2016. فيما نال البطل البارالمبي محمد القايد على الميدالية الفضية في سباق 800 متر على الكراسي المتحركة، والميدالية البرونزية 100 متر كراسي متحركة، ليواصل مسيرة حصد الألقاب البارالمبية بعد أن حصل على ميداليتين فضية وبرونزية في لندن 2012، وذهبية في ريو دي جانيرو 2016 وبرونزية في طوكيو 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news