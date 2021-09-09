رالي أكروبوليس: نوفيل لتضييق الفارق عن اوجييه

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أثينا: يأمل سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل، المنتشي بفوزه برالي بلاده في الجولة الأخيرة الشهر الماضي، في تجديد انتصاره عندما يخوض رالي أكروبوليس اليوناني، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للراليات، سعياً منه لتضييق الفارق عن الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) متصدّر الترتيب العام.

ويتخلّف نوفيل بفارق 38 نقطة عن أوجييه بطل العالم 7 مرات. وحقّق البلجيكي الفوز في 14 سباقًا في مسيرته لكنّه صام عن الصعود إلى اعلى منصّة تتويج على مدى 17 شهراً وتحديداً منذ رالي مونتي كارلو عام 2020، قبل أن يحرز رالي بلاده علمًا بأنّه حلّ وصيفًا في بطولة العالم أكثر من مرّة.

ورفع فوز نوفيل برالي مسقط رأسه الذي عاد إلى الروزنامة الدولية بعد غياب منذ عام 2013، من معنوياته لما تبقى من مراحل في بطولة العالم وقال "عندما خضت غمار هذا الرالي عامي 2012 و2013 كان أحد أصعب الراليات إلى جانب الأرجنتين".

في المقابل، أعرب أوجييه عن سعادته لعودة رالي أكروبوليس إلى الروزنامة الدولية بعد غياب بقوله "أمر جيّد أن تعود بطولة العالم إلى اليونان، هذا الرالي هو جزء من تاريخ البطولة وقد افتقدناه. اليونان بلد أقدّره كثيرًا وأتطلّع قدمًا للمشاركة في السباق".

يُذكر أنّ السائق الويلزي ألفين إيفانز زميل أوجييه في تويوتا يتقاسم المركز الثاني مع نوفيل في الترتيب العام لبطولة العالم (162 لأوجييه و124 لكل من نوفيل وإيفانز).

ويعود رالي أكروبوليس إلى روزنامة بطولة العالم بعد غياب دام 8 سنوات.