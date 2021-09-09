شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة السوبر الأفريقى لكرة اليد ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس بكل قوة لمواجهة السوبر الأفريقى المحدد له السابعة مساء غدا الجمعة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
و يسعى الأهلى فى هذه المواجهة إلى مواصلة الزعامة الأفريقية بعد الحصول على لقب الكؤوس الأفريقة مؤخرا على حساب وداد سمارة المغربى ، فضلا عن طموح حصد اللقب الثانى فى تاريخه ، خاصة أنه سبق و توج بهذه البطولة مرة واحدة من قبل موسم 2017 .
كما يطمح الأهلى فى رد اعتباره أمام الأبيض وتحقيق الفوز فى هذه النسخة لحصد لقب السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه .
كما يرغب فريق الأهلى التأهل إلى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.
تم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.
واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد على تعيين طاقم حكام تونسى مكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له غدا على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
وتقرر أن يكون تدريب فريق الأهلى على صالة حسن مصطفى من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء الخميس، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع مساء نفس اليوم.