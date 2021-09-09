شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة السوبر الأفريقى لكرة اليد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس بكل قوة لمواجهة السوبر الأفريقى المحدد له السابعة مساء غدا الجمعة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

و يسعى الأهلى فى هذه المواجهة إلى مواصلة الزعامة الأفريقية بعد الحصول على لقب الكؤوس الأفريقة مؤخرا على حساب وداد سمارة المغربى ، فضلا عن طموح حصد اللقب الثانى فى تاريخه ، خاصة أنه سبق و توج بهذه البطولة مرة واحدة من قبل موسم 2017 .

كما يطمح الأهلى فى رد اعتباره أمام الأبيض وتحقيق الفوز فى هذه النسخة لحصد لقب السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه .

كما يرغب فريق الأهلى التأهل إلى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.