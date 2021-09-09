شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول أوناجم وسيسيه لحسم مصيرهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولى نادى الزمالك ، وصول كل من الإيفواري رزاق سيسيه والمغربى محمد أوناجم لاعبا الفريق ، لحسم موقف الثنائى مع الفريق فى الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو إستمرار إعارتهما مرة أخرى ، وسيتخذ مسئولو الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون القرار فى مصير سيسيه بناءً على الاختبار الطبي والفني اللذان سيخضع لهما سيسيه وأوناجم.

ويصل الإيفواري رزاق سيسيه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء فترة التأهيل التى يخضع لها فى كوت ديفوار، لتوقيع الكشف الطبي عليه من جانب الجهاز الطبي للزمالك.

فيما يصل المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق والمعار لصفوف الوداد المغربى، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أرسل مسئولو القلعة البيضاء تأشيرة السفر إلى اللاعب من أجل العودة والانتظام فى التدريبات.