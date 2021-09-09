شكرا لقرائتكم خبر عن عرفه السيد يفسخ عقده مع سموحه ويفاضل بين 3 عروض محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ عرفه السيد مهاجم سموحه عقده بالتراضى مع ناديه عقب نهاية الموسم المنقضى بعدما شعر بعدم الراحة داخل صفوف الفريق متوجها بالشكر فى الوقت نفسه للجهاز الفنى ومجلس الإدارة عن الفترة الماضية .

ويفاضل المهاجم المخضرم بين ثلاث عروض محلية فى الوقت الحالى من أجل اختيار أفضلها للمشاركة معها فى الموسم المقبل فى ظل المميزات التى يمتلكها اللاعب من قوة تهديفية وخبرات كبيرة بالدورى .

يذكر أن سموحه تعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من إنبى وقام أحمد سامى بتجهيزه وشارك مع أبناء الإسكندرية فى بعض المباريات وظهر بمستوى جيد ، إلا أنه فضل الرحيل بعدما شعر بعدم الراحة داخل صفوف الفريق مفضلا الانتقال لإحدى الفرق الأخرى .