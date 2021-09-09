شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض إضافة عنصر جديد للجهاز المعاون فى الأهلى بعد رحيل جونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الاهلى فكرة الاستعانة بمدرب عام جديد وقرر الاكتفاء بالمجموعة الحالية في الجهاز الفني الذي يضم موسيماني مديرا فنيا وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة وسامي قمصان المدرب وموسى ماتلابا محلل الأداء وكبيلو رانجواجا مخطط الأحمال.

وقرر كيفين جونسون مدرب عام الأهلي الاعتذار عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة مواطنه بيتسو موسيماني بعد تلقيه عرضا للعمل مديرا فنيا لأحد الفرق الجنوب إفريقية، لاسيما بعدما تشاور مع موسيماني عن رغبته في العودة بمنصب الرجل الأول ولاقى ترحيبًا لدى المدير الفني للأهلي.

و قرر بيتسو موسيمانى، منح راحة إضافية لمجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق حتى يوم السبت 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد مشاركتهم في معسكر المنتحب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

وتضم قائمة لاعبى الأهلى المشاركين مع المنتخب الوطني كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي استمر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك ألقى محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.