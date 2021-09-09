شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أيمن منصور "بطل الأهداف السوبر في الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ "58" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الخميس بعيد ميلاده "58" فهو من مواليد 9 سبتمبر 1963، بدأ مشواره فى الملاعب ناشئا بأحد مراكز نادى الشباب فى محافظة الشرقية ثم انتقل لناشئى الأهلى بعد مباراة ودية جمعت الفريقين فى العيد القومى للمحافظة وإعجاب المسؤولين به، بعدها بسنوات وبعد انضمامه للأهلى قرر مسؤولو القطاع الاستغناء عنه فانتقل لنادى السكة الحديد وكان الهداف الأول للفريق فى الدرجة الثانية لأكثر من موسم وساهم فى صعوده للدورى الممتاز، قبل أن ينتقل لنادى الزمالك فى بداية التسعينيات وبالتحديد عام 1992 مع جيل من أفضل الأجيل التى مرت فى تاريخ الأبيض ضم حسين عبداللطيف ومصطفى نجم وعصام مرعى وايمانويل امونيكى.

مشوار أيمن منصور مع الكرة ملىء بالذكريات التى لا تنسى لجماهير الكرة عموماً وليس جمهور الزمالك فقط، فقد كان متخصصاً فى إحراز الأهداف فى شباك الأهلى والمساهمة مع فريقه فى البطولات، فكانت ضربة البداية بالنسبة له بهدف فى شباك النادى الأهلى وكان هذا أول أهدافه بالقميص الأبيض.

كان أيمن منصور متخصصاً فى هز شباك الأهلى فى كل مباراة تواجه فيها الفريقان، وبالتالى أصبح كابوساً لجماهير الأحمر.

ساهم منصور فى فوز الزمالك ببطولة أفريقيا أبطال الدورى عام 1993 ليقرر الاتحاد الإفريقى إقامة مباراة للسوبر بين بطلى بطولتى أبطال الدورى وأبطال الكؤوس وكان وقتها النادى الأهلي.

وبالتخصص أحرز أيمن منصور أول هدف في أول مباراة سوبر في تاريخ القارة السمراء ليحرز الزمالك أول بطولة سوبر، وعلى الرغم من أن مسيرة منصور مع المنتخب المصري كانت قصيرة إلى حد ما ولم تشهد سوى تسجيل 9 أهداف فقط فى 34 مباراة مع الفراعنة، إلا أن أهدافه التسعة الدولية بينها هدف تربع على عرش الأرقام القياسية فى أفريقيا، وهو الهدف الذى أحرزه فى شباك الجابون ببطولة أمم أفريقيا 1994 حيث أحرزه بعد 19 ثانية فقط.

اعتزل أيمن منصور وهو في قمة عطائه مع الأبيض بعد مسيرة حافلة وكان مشهد الختام موسم 1996 والذي أحرز فيه 11 هدفاً ويقرر إنهاء رحلته في الملاعب بعد تجدد إصابته بالانزلاق الغضروفى ليختتم مسيرته مع الأبيض وهو في رصيده 6 بطولات متنوعة .

ويصبح سادس الهدافين في تاريخ القلعة البيضاء بعد عبد الحليم على وعلى خليل وحسن شحاته وجمال عبدالحميد وطارق يحيى .