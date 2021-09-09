شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أخيرة من الزمالك لإنقاذ موسم الانتقالات بحسم صفقة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولى اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ، إنقاذ موسم الانتقالات الصيفية بضم نجم كبير مثل عبد الله السعيد قائد بيراميدز ، خلال الساعات القليلة المقبلة ، حيث هناك محاولات بين إدارة القلعة البيضاء وإدارة بيراميدز لتخفيض القيمة المالية المطلوبة لضم اللاعب بعدما طلب مسئولى النادى السماوى الحصول على 30 مليون جنيه للموافقة لبيع اللاعب.

وتحتاج إدارة نادى الزمالك ، إنهاء صفقة عبد الله السعيد حتى يمر موسم الانتقالات الصيفية بنجاح فى ظل الصفقات القليلة التى أبرمها النادى الأبيض فى الفترة الحالية ، حيث تعاقد مع كل من عمر كمال مهاجم المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، ومحمود شبانة لاعب فريق أسوان ، بخلاف

وكشف الاعلامى خالد الغندور كواليس الجلسة التى جمعت مسئولى الزمالك ونظرائهم فى بيراميدز للتعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الفريق السماوى، وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" هناك جلسة جمعت حسين لبيب رئيس الزمالك وممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز بسبب رغبة الزمالك فى التعاقد مع عبد الله السعيد ، وطلب بيراميدز الحصول على 30 مليون جنيه".

وتابع بندق:" الزمالك يرى المبلغ مبالغ فيه للغاية ومجرد تطفيش من بيراميدز للصفقة ، وخلال المفاوضات بين الطرفين عرض بيراميدز تقليل المبلغ شريطة الحصول على لاعب من الزمالك على أن يكون مصطفى فتحى أو أحمد فتوح أو عبد الله جمعة أو محمد عواد أو محمد أبو جبل وهو مارفضه الزمالك أيضاً".