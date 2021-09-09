شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإفريقى لليد.. استعدادت أمنية مكثفة لتأمين قمة الأهلى والزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية استعدادها لتأمين مباراة السوبر الأفريقي لليد بين الأهلى والزمالك، غدا، الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويؤمن رجال المجموعة الإفريقية الفريقين بنظام الدوائر الأمنية، فضلًا عن تأمين طاقم الحكام التونسى المكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.