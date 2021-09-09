شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يرفض إجراء تعديلات على تشكيل منتخب مصر فى مباراتىّ ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة، مع مواطنه كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر على عدم إجراءات تعديلات كبيرة فى تشكيل المنتخب فى مباراتىّ ليبيا المقبلتين فى تصفيات كأس العالم.

وفضل فينجادا بالاتفاق مع كيروش الاستعانة بجميع العناصر التى كانت فى معسكر المنتخب الاخير فى ظل ضيق الوقت وتوقف النشاط الكروى حاليا، على أن يتم بدء عملية التطوير والتغيير فى المنتخب فى معسكر نوفمبر بحيث يستطيع كيروش تقييم اللاعبين وتوصيل أفكاره الفنية اليهم.

ويصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر إلى القاهرة 15 سبتمبر الجارى لتوقيع العقود مع اتحاد الكرة وبدء مهمته رسميا مع منتخب مصر خلفا لحسام البدرى المدير الفنى السابق.

ويجهز الجهاز المعاون لمنتخب مصر ويضم ضياء السيد المدرب العام ومعه محمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المنتخب تقريرا شاملا عن المنتخب خلال الفترة الماضية، وارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما يجهز ضياء السيد تقريرا شاملا عن اللاعبين وتقديمه لكيروش الذى يصل القاهرة 15 سبتمبر الجارى.

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الحالى لاتحاد الكرة، وراء ترشيح البرتغالى كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر.

وتابع المصدر أن فينجادا اعتذر في جلسته الودية مع مسئولى اتحاد الكرة عن العمل بالتدريب وتولى مهمة منتخب مصر ولو بشكل مؤقت وتفضيله العمل فقط في منصب مدير فني لاتحاد الكرة.

وأعلن اتحاد الكرة عن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول وهو البرتغالى كارلوس كيروش ومعه ضياء السيد مدربًا عامًا ومحمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، على أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

واتفق البرتغالي كارلوس كيروش مع اتحاد الكرة على الوصول للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل كما اتفق على تواجد 3 أجانب مساعدين له في الجهاز الفني لمنتخب مصر الذى تولى مهمة تدريب منتخب مصر.