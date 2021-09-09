شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ثالث أكبر بلد فى العالم تستضيف بطولات الناشئين فى التنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى للتنس على موقع البطولات الرسمى التابع للاتحاد، عن استضافة مصر لثلاث بطولات دولية للناشئين والناشئات في شهر نوفمبر المقبل ، و بذلك يصل إجمالى عدد البطولات التى استضفتها مصر فى عام 2021 إلى 15 بطولة ، لتصبح ثالث أكبر بلد فى العالم تستضيف بطولات الناشئين فى التنس لهذا العام .
وكان الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى ، قد استضاف بطولة كأس ديفيز للتنس المجموعة الأفريقية الثالثة خلال الفترة من 11 إلى 14 اغسطس الماضى، وذلك بمشاركة 7 منتخبات أفريقية، وهم الجزائر وكينيا ورواندا وبنين وموزمبيق وغانا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.
حقق منتخب مصر لناشئى التنس تحت 14 عاما إنجازا للتنس المصري، وذلك بعد الحصول على المركز الثامن فى كأس العالم للناشئين والناشئات، والذى اختتمت منافساته فى التشيك بمشاركة 32 منتخبا بواقع 16 منتخبا فى كل فئة.
واستطاع منتخب الناشئين بقيادة مديره الفنى محمد موسى تحقيق هذا المركز، وذلك للمرة الأولى فى تاريخه، حيث لم يسبق لناشئى مصر احتلال تلك المرتبة المتقدمة من قبل على مدار كل مشاركاته الماضية، بل دائما ما كان يودع المنافسات من الدور الأول.