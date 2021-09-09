شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ثالث أكبر بلد فى العالم تستضيف بطولات الناشئين فى التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى للتنس على موقع البطولات الرسمى التابع للاتحاد، عن استضافة مصر لثلاث بطولات دولية للناشئين والناشئات في شهر نوفمبر المقبل ، و بذلك يصل إجمالى عدد البطولات التى استضفتها مصر فى عام 2021 إلى 15 بطولة ، لتصبح ثالث أكبر بلد فى العالم تستضيف بطولات الناشئين فى التنس لهذا العام .

وكان الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى ، قد استضاف بطولة كأس ديفيز للتنس المجموعة الأفريقية الثالثة خلال الفترة من 11 إلى 14 اغسطس الماضى، وذلك بمشاركة 7 منتخبات أفريقية، وهم الجزائر وكينيا ورواندا وبنين وموزمبيق وغانا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.