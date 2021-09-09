شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفض بيع الهانى سليمان بعد تلقيه عروض من أندية عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى باستمر الهانى سليمان حارس مرمى الفريق، بعد العروض التى تلقاها من أندية عربية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن المهندس فرج عامر رئيس النادى السكندرى أن هناك أندية عربية لم توفق في شراء محمد الشناوى حارس الأهلي كانت تتابع الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، مؤكداً أن أحمد سامى رفض الموافقة على بيع الهاني سليمان بشكل نهائى.

وخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تحت إشراف الجهاز الطبى، لعمل جميع الفحوصات الطبية والبدنية، وتم عمل قياسات طبية وبدنية، وملف طبى لكل لاعب يتضمن الطول والوزن وجميع السمات باللاعبين وقياس الدهون، وكذلك عمل جميع التحاليل اللازمة.

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي أحمد عيد مدافع سيراميكا، الغيني اليو سيلا لاعب الاتحاد التطواني، عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، مصطفي جابر لاعب سماد أبي قير، أحمد بيكهام، فهد جمعة من النادى الأهلى، عبد الرحمن عامر من إنبي، الانجولي دافشا لاعب انتركلوب الانجولي.