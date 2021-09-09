كرة يد.. كيف استعد الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أقل من 24 ساعة، تفصلنا عن نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الزمالك والأهلي، الذي سيقام على صالة حسن مصطفى الدولية بأكتوبر.

وسيتأهل الفائز من السوبر الإفريقي، إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد ( السوبر جلوب )، والمقرر إقامتها في السعودية خلال أكتوبر المقبل، وسيلتقي الفائز بالسوبر الإفريقي مع برشلونة الأسباني في دور الثمانية من مونديال الأندية لليد.

ويسعى الأهلي إلى الفوز بلقبه الثاني في كأس السوبر الإفريقي، بعد أن حقق اللقب للمرة الأولى على الزمالك في المغرب 2017 أنذاك.

ويلعب الأهلي هذه المباراة، بعد إعتذار النجم الساحلي عن خوض السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وإليكم أبرز ملامح يد الأهلي قبل مواجهة السوبر:

هناك استقرار في القيادة الفنية لفريق اليد، حيث يقود الفريق طارق محروس للموسم الثاني تواليا، بعد أن قاده الموسم الماضي للفوز بكأس مصر، والفوز بكأس الكؤوس الإفريقية في مطلع الموسم الحالي.

تعاقد الأهلي مع مصطفى خليل في صفقة إنتقال حر قادما من الزمالك، ولعب خليل للفريق الأحمر من قبل، قبل أن يرحل إلى الزمالك منذ عامين.

وإستغنى الأهلي عن العديد من اللاعبين أبررزهم باهر البدراوي الظهير الأيمن ومحمد جمال (جيمي) لاعب الدائرة وعمر ياسين الظهير الأيسر، وممدوح طه الظهير الأيمن.

ضم الأهلي المحترف الكوبي أنخيل هيرنانديز لاعب كرة اليد بفريق الكويت الكويتي، على سبيل الإعارة من أجل دعم صفوف الفريق في السوبر الأفريقي.

ويغيب عن الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي محسن رمضان للإصابة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، التي أقيمت في المغرب وتوج بها الفريق الأحمر.

ومن أبرز النجوم: القائد إسلام حسن والمحترف التونسي أسامه الجزيري ومحمد عصام الطيار وإبراهيم المصري وأحمد عادل.

وتعد بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي توج بها الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه، إستعداد جيد للفريق الأحمر قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي.