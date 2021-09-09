قبل سوبر اليد.. الزمالك يدعم مبادرة نبذ التعصب في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أصدر نادي الزمالك، بيانا رسميا، اليوم الخميس، طالب خلاله من جماهيره ضرورة نبذ التعصب وإعلاء قيم التسامح والروح الرياضية، وذلك قبل مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق يد الزمالك مع نظيره الأهلي غدًا الجمعة (10 سبتمبر) في مباراة السوبر الأفريقي.

وأعلن الزمالك دعمه لمباردة نبذ التعصب في إطار العلاقة التاريخية بين الناديين القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بالإضافة إلى علاقة الود والصداقة التي تربط إدارة الطرفين.

وطالب الزمالك من جماهيره الواعية وجميع أطراف المنظومة الرياضية والإعلامية إعلان مبادرة رفض التعصب والتأكيد على قيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

كما أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على احترامها لكافة الأطراف، مشددة على أنه لا توجد خصومة أو خلاف مع أحد.

وجاء نص البيان كالآتي: