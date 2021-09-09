الأهلي في المونديال.. هل تستضيف السعودية كأس العالم للأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، أن الاتحاد السعودي تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استضافة بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف المسحل في تصريحات صحفية، اليوم الخميس :"تواصلنا مع فيفا لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية القادمة إذا تم نقلها من اليابان".

وتابع :"أخبرنا فيفا قبل 3 شهور برغبتنا في استضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان".

وواصل :"تم الرد بوجود دولة مجدولة للاستضافة كدولة بديلة، وأخبرنا الفيفا في حال اعتذرت الدولة البديلة فالمملكة جاهزة لاستضافة منافسات البطولة".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت أمس الأربعاء، عن رفض اليابان استضافة بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة المقبلة بسبب جائحة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19). (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي صعد إلى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي عقب الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0).

جدير بالذكر أن الأهلي حقق في النسخة الماضية الميدالية البرونزية عقب الفوز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.