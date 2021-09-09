أرسنال يعلن حجم إصابة النني ومدة الغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي حجم الإصابة التي يعاني منها الدولي المصري محمد النني لاعب الجانرز.

وكان النني قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة ودية رفقة أرسنال، وعلى أساسها تم استبعاده من التواجد ضمن قائمة منتخب مصر في مباراته ضد الجابون بالجولة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي، إصابة النني بإجهاد في أوتار الركبة اليسرى.

وأوضح البيان أن البالغ من العمر 29 عاما سيحتاج للغياب فترة تتراوح بين 2-3 أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن بعض التقارير التركية أكدت خلال الأيام القليلة الماضية، أن النني كان على ضمن اهتمامات بشكتاش وجالاتا سراي قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية في تركيا.