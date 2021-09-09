كرة يد.. قبل مواجهة الأهلي.. كيف استعد الزمالك للسوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن مواجهة السوبر الأفريقي لليد بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي على صالة حسن مصطفى غدًا الجمعة.

ويخوض الزمالك هذه المواجهة بصفته بطلاً لآخر نسخة من مسابقة بطولة أفريقيا للأندية البطلة أبطال الدوري بعد تتويجه بها على حساب سبورتنج السكندري.

ويسعى الزمالك إلى الفوز بالسوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه وأيضًا من أجل التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب) المقرر أقامته في أكتوبر المقبل.

وإليكم أبرز ملامح فريق الزمالك لكرة اليد

تعيين الأسباني أوليفير روي مدربًا لفريق اليد خلف حسين زكي المدرب السابق للفريق.

التعاقد مع سيف الدرع لاعب هليوبوليس ومحمد بسيوني الشهير بودي لاعب سبورتنج في انتقال حر، ويشغل الثنائي مركز صانع الألعاب، كما يجيد الدرع اللعب كظهير أيسر أيضا.

ضم الحارس الدولي كريم هنداوي قادمًا من نادي يوروبارم بيليستر المقدوني بعد أن دفع الزمالك الشرط الجزائي في عقد حارس منتخب مصر لكرة اليد.

وكان أبرز الراحلين عن الزمالك هما الثنائي مصطفى خليل الذي انتقل للأهلي في صفقة انتقال حر، والحارس محمد على الذي احترف في أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا.

واستعاد الزمالك لاعب الدائرة محمد رمضان هتلر بعد إصابته خلال الموسم الماضي، وشارك في وديات فريق اليد استعدادا للسوبر.

ومن أبرز نجوم الفريق: القائد أحمد الأحمر ويحيي الدرع ومحمد رمضان هتلر وكريم هنداوي "كاتونجا" وعمر الوكيل بكار.

واستعد الزمالك لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بخوض مباريات ودية حيث تغلب على البنك الأهلي بنتيجة 27-25 وعلى الزهور بنتيجة 36-26 وعلى طلائع الجيش بنتيجة 41-36، وعلى البنك الأهلي موة ثانية بنتيجة 34-24.