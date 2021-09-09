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تيتي ينتقد الأرجنتين بعد إلغاء مباراة البرازيل بتصفيات المونديال

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يشعر تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي أن الأرجنتين لم تتحل بالقدر الكاف من الاحترام في قرار الاستعانة بأربعة من لاعبي الممتاز خلال مواجهة الفريقين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجرى إلغاء مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي عقب دخول مسؤولي سلطات الصحة البرازيلية لأرض الملعب لمنع الرباعي الأرجنتيني المحترف بالدوري الإنجليزي الممتاز من خوض المباراة ، حيث يعتبر ذلك انتهاكا لبروتوكولات مكافحة جائحة ، إذ تنص اللوائح على ضرورة بقاء الشخص المسافر من بريطانيا إلى البرازيل في العزل الصحي لمدة 14 يوما.

وقال تيتي "القرار العادل هو احترام القوانين، االقرار العادل هو إعطاء أولوية لصحة الناس ، القرار العادل هو أن مهمة ولكن الصحة تعلو عليها، القوانين تعلو عليها (كرة القدم)".

وأضاف "كنت أتمنى إقامة المباراة ، لكننا في حاجة إلى قوانين ، وأن نحترم تلك القوانين ، كرة القدم ليست فوق ذلك ، ينبغي احترام الأمر، نتعامل مع الأرواح ، الأمر يتعلق بالصحة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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