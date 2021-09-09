مصدر لمصراوي: الأهلي يستقر على تصعيد قمصان لمنصب المدرب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق استقر على تصعيد سامي قمصان (المدرب المساعد) لمنصب المدرب العام بعد رحيل كيفين جونسون.

وتولى جونسون المهمة الفنية في جهاز بيتسو موسيماني خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، إلا أن المدرب الجنوب أفريقي على أعتاب الرحيل عن جهاز الأهلي.

وبحسب ما علم الخليج 365 من مصدر داخل الأهلي، فإن الجهاز الفني استقر على تصعيد قمصان في منصب المدرب العام، على أن يتم استقدام محلل أداء من جنوب أفريقيا.

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جونسون لم يثبت نجاحه وموسيماني اعترف بالأمر، مشيرا إلى أنه قد يتم الاستعانة بعادل مصطفى في منصب المدرب المساعد في حال تم الاستقرار على تصعيد قمصان لمنصب المدرب العام.