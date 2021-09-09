"تراشق مع كين وأزمة مع رونالدو ".. ماذا فعل كيروش في مواجهة النجوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأربعاء، التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي مهمة المنتخب المصري ليكون بديلاً لحسام البدري والذي رحل عقب مباراة الجابون الأخيرة والتي انتهت بنتيجة (1-1) ضمن حسابات الجولة الثانية من منافسات تصفيات أفريقيا والمؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

كيروش صاحب الـ68 عامًا، لديه مسيرة قوية من الناحية التدريبية بعدما قاد المنتخب البرتغالي وأيضًا عمله كمدربًا لريال مدريد ومساعدًا للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.

ويسلط "الخليج 365" الضوء على أبرز مواقف كارلوس كيروش مع النجوم وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- روي كين يكشف سبب الأزمة

بعد خسارة مانشستر يونايتد من ميدلسبرة حدثت مشادة بين روي كين نجم يونايتد وقتها مع كارلوس كيروش مساعد السير أليكس فيرجسون.

كين انتقد زملائه بعد الخسارة بالأربعة ليرد كيروش قائلاً :"أنت عديم الولاء للفريق".

في المقابل، جاء رد كين :"اللعنة عليك لا تحدثني عن الولاء، قبل سنوات غادرت إلى ريال مدريد بعد 12 شهرًا فقط بعد حصولك على عرض يد من ريال مدريد"

هذا الحوار وصل إلى السير أليكس فيرجسون ليرد :"كفى"، في المقابل جاء رد كين :"اللعنة، نريد منك المزيد أيها العجوز، فالنتائج في تراجع مباراة تلو الأخرى".

هذه التصريحات جاءت على لسان روي كين ونقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية

- "اسأل كيروش"

بعد تولي كارلوس كيروش الأمور الفنية للمنتخب البرتغالي في عام 2008 تحدث المدير الفني عن الأسطورة كريستانو رونالدو، قائلاً :"كريستيانو بطل، كلاعب أعتبره سوبر مان، هو لاعب قوي للغاية ويثق في نفسه".

لكن هذه التصريحات تحولت بعد الأسلوب الدفاعي الذي لجأ له كيروش مع المنتخب البرتغالي حيث تحول العلاقة بين كيروش ورونالدو بعدما غاب النجم البرتغالي عن التسجيل لمدة 16 شهرًا.

رونالدو خلال تصريحاته عقب الهزيمة من منتخب إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم بجنوب أفريقيا عام 2010، علق قائلاً :"اسأل كيروش".

رد كيروش على تصريحات رونالدو جاء كالتالي :"سأكون منفاقًا إذا قلت أنني أحببت تعليقه".

هذه التصريحات جاءت عبر شبكة "ESPN" الأمريكية

- "لن أعتمد على رودريجيز"

علّق كارلوس كيروش خلال فترة توليه القيادة الفنية للمنتخب الكولومبي على موقفه من استدعاء نجم المنتخب جيمس رودريجيز.

كيروش قال :"كما قال صديقي أليكس فيرجسون دائمًا، الفريق قبل كل شيء، لسوء الحظ لن أعتمد على رودريجيز بنسبة 100%".

وأضاف :"رودريجيز لم ينتظم من حيث المشاركة سواء كان مع ريال مدريد أو بايرن ميونيخ، هو يحتاج إلى تقديم أضل ما لديه".

تصريحات كارلوس كيروش جاءت عبر صحيفة "eltiempo" الكولومبية

- "بيريز أخطأ"

انتقد كارلوس كيروش رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عندما كان المدير الفني البرتغالي مديرًا فنيًا للنادي الملكي خلال موسم (2003 - 2004).

كيروش أوضح سبب خسارة الدوري بعدما كان الريال متصدرًا للترتيب قبل فقدان اللقب في النهاية لصالح فالنسيا.

كيروش قال :"قلت إن سيارة فيراري بدون عجلة ستواجه مشاكل، كان من الممكن أن يكون بقاء فرناندو مورينتس كافيًا".

"تم بيع مورينتس إلى موناكو، ثم تم بيع ماكيليلي بسعر رخيص إلى نادي تشيلسي".

"في النهاية دفعت ثمن أخطاء فلورنتينو بيريز".

ورحل كارلوس كيروش عن تدريب ريال مدريد بعد عشرة شهور فقط من توليه القيادة الفنية للفريق الملكي حيث لم يحقق سوى لقب السوبر الإسباني في بداية الموسم مقابل إنهاء الموسم في المركز الرابع بجدول الدوري.

هذه التصريحات جاءت عبر "eurosport" في نسختها الإنجليزية